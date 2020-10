A preoccupare i tifosi della Sampdoria in vista del derby di domenica non ci sono solo le condizioni di Antonio Candreva e Manolo Gabbiadini, entrambi infortunati e quasi sicuramente indisponibili. La partita di Coppa Italia giocata ieri con la Salernitana ha fatto registrare anche un problema fisico per il centrocampista portoghese Adrien Silva, impiegato da Ranieri dal primo minuto proprio per dare minutaggio all'ex Leicester e Monaco.



Il numero 5 blucerchiato ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo poco più di un'ora a causa di un problema alla caviglia sinistra. Il tecnico doriano ha subito sostituito il centrocampista con Thorsby, e nel post partita si è detto preoccupato per le condizioni del giocatore. "H​a fatto una buonissima partita fino a quando non si è fatto male. I medici però devono ancora dirmi con precisione che cos’ha e quanto starà fuori. Lui è un faro a centrocampo, speriamo non sia nulla di grave" ha detto l'allenatore.



Oggi Silva ha svolto una seduta rigenerativa, insieme a tutto il resto del gruppo. Decisive per valutare le sue condizioni saranno le prossime sedute: se recupererà nel giro di un paio di allenamenti, potrà anche tornare a disposizione in ottica derby.