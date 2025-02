Sampdoria, infortunio Altare: ecco quanto starà fuori e chi lo sostituirà

Getty Images

Brutte notizie per la: uno degli acquisti più importanti effettuati dal direttore sportivo Accardi nella sessione invernale di calciomercato, Giorgio, sarà costretto a fermarsi per infortunio. Il difensore centrale, partito titolare contro il Modena, aveva dovuto abbandonare il campo intorno alla mezz'ora di gioco, uscendo sorretto dallo staff medico mentre si teneva la caviglia. Nel post partita, il tecnico Semplici aveva parlato di una probabile distorsione, escludendo problemi di natura muscolare, come inizialmente temuto anche a causa dei precedenti fastidi accusati a Venezia.

Gli esami strumentali effettuati in questi giorni hanno confermato che la distorsione riportata da Altare è piuttosto. Di conseguenza, il difensore non potrà prendere parte alla trasferta contro il Südtirol né alla successiva sfida casalinga con il Sassuolo. L'obiettivo dell'ex Cagliari è recuperare in tempo per la trasferta di, ma in caso di tempi di recupero più lunghi, il suo rientro slitterà al delicato match interno contro il Palermo.Nel frattempo, il sostituto naturale di Altare sarà Alex, già impiegato da Semplici contro il Cosenza per rilevare il numero 26 blucerchiato. Sarà dunque Ferrari a guidare la difesa a Bolzano. C'è però anche una nota positiva per il reparto arretrato: Bartoszsta meglio e punta alla convocazione per la sfida contro il Sassuolo.