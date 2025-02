Getty Images

Sampdoria, infortunio Altare “Solo una distorsione”. E Semplici coccola Niang: “Lo ha voluto Accardi, siamo contenti”

un' ora fa

Ieri, durante il primo tempo della partita tra Sampdoria e Modena, i tifosi blucerchiati hanno temuto una vera e propria maledizione. Dopo neppure mezz’ora dal suo esordio in maglia doriana, il difensore Giorgio Altare, arrivato a Genova dal Venezia, è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a chiedere il cambio.



Il giocatore era già arrivato con qualche problema muscolare accusato in Serie A, quindi al momento della sostituzione si è inizialmente pensato a una recidiva. In realtà, Altare è uscito tenendosi la caviglia sinistra, segno che il problema era diverso da quanto ci si aspettava. "Altare è uscito per una brutta distorsione alla caviglia sinistra" ha spiegato Leonardo Semplici nel post-gara. "Ma non è nulla di grave" ha poi rassicurato il tecnico blucerchiato. L’allenatore ha parlato anche di altri singoli: "Niang si è presentato benissimo. Accardi lo ha avuto a Empoli e ha spinto con me e il presidente per prenderlo. Siamo contenti di lui, così come di Sibilli."