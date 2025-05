Sampdoria, infortunio Borini: come sta l'attaccante blucerchiato

Getty Images

Settimana decisiva per la, che si gioca una fetta importante della stagione. A Bogliasco, al centro sportivo Mugnaini, si lavora senza sosta: anche la domenica, nessun giorno di riposo con la testa già proiettata verso il prossimo impegno contro la Juve Stabia. La squadra di Chicco Evani è chiamata a una prova di solidità e continuità, per cercare di salvare una stagione disastrosa, ma deve fare i conti con una situazione fisica non semplice, soprattutto per quanto riguarda FabioI tifosi doriani si sono particolarmente preoccupati quando, a metà primo tempo della partita con la Salernitana, Borini si è accasciato a terra dolorante, chiedendo il cambio. L’attaccante blucerchiato, uscito malconcio dalla sfida contro i granata per unLa risonanza ha escluso, ma il dolore persiste.

Borini sta seguendo un programma di terapie specifiche, ma al momento le possibilità di vederlo titolare contro la Juve Stabia sono. Lo staff medico e tecnico valuterà le sue condizioni nella rifinitura, che sarà decisiva per capire se potrà almeno andare in panchina. La Samp continua a prepararsi con intensità, consapevole che ogni punto è fondamentale per restare agganciata all’obiettivo stagionale.