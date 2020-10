Anche i test sul campo svolti ieri da Antonio Candreva hanno dato risultati confortanti. L'esterno della Sampdoria si sente molto meglio, ​ieri mattina è rientrato parzialmente in gruppo e ha disputato anche una delle partitelle a campo ridotto che hanno coinvolto tutti i giocatori. La condizione fisica è decisamente migliorata, a livello muscolare sta piuttosto bene e fosse per lui scenderebbe in campo con il Genoa.



Le possibilità che Candreva torni nell'elenco dei convocati sono quindi in netto rialzo, ma l'ultima parola in merito al suo utilizzo dipenderà ovviamente dalla decisione dell'area medica blucerchiata. Secondo Il Secolo XIX, la linea della Sampdoria è quella di considerare con estrema attenzione anche i rischi di eventuali ricadute legate ad un rientro anticipato, anche se di poco. In sostanza, Candreva giocherà soltanto se recuperato al 100%, senza alcun tipo di rischio.