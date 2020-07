Il difensore della Sampdoria Julian Chabot ieri aveva una grossa occasione per mettersi in mostra, dopo una stagione vissuta spesso in panchina. Purtroppo per il centrale blucerchiato, uno scontro di gioco con Cristiano Ronaldo lo ha costretto a lasciare il campo al 22' del primo tempo.



Per il difensore tedesco dovrebbe trattarsi di una contusione alla caviglia sinistra, che verrà ulteriormente valutata e approfondita nei prossimi giorni a Bogliasco, quando la Samp tornerà ad allenarsi.