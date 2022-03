La Sampdoria è uscita da Venezia con tre punti, ma anche con un po' di incertezza in merito alle condizioni del suo difensore centrale Omar Colley. I blucerchiati riprenderanno la preparazione martedì in vista della Roma, senza i nazionali ma con la presenza del gambiano ancora in forse.



Secondo Il Secolo XIX oggi Colley si sottoporrà a degli esami strumentali al ginocchio sinistro, per valutarne le condizioni e capire come muoversi nei prossimi giorni.