Probabilmente Omar Colley sarà costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca, dopo aver già saltato la partita con il Milan. Il difensore della Sampdoria, dopo la botta al ginocchio rimediata a Verona, non ha ancora recuperato e probabilmente salterà anche la delicatissima gara con lo Spezia.



Mercoledì Colley ha svolto solo la prima parte di allenamento in gruppo, ma si è risparmiato le esercitazioni tattiche. Ieri, invece, ha tentato di completare la seduta giocando anche in partitella, ma è stato costretto a issare bandiera bianca e a lasciare l'allenamento prima del triplice fischio della partitella causa dolore all'articolazione. Potrebbe essere convocato ma difficilmente scenderà in campo.