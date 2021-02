E' ancora presto per capire quali saranno i tempi di recupero per Omar Colley. Il difensore gambiano si è fermato ieri durante l'allenamento per un problema muscolare che, fortunatamente per la Sampdoria, sembra di poco conto. Il centrale ex Genk verrà valutato con attenzione, ma dal club blucerchiato sembrano abbastanza ottimisti in merito alle sue condizioni.



Colley nei prossimi giorni verrà sottoposto ad ulteriori esami, ma i primi accertamenti non hanno dato un responso troppo preoccupante. Quasi certamente il difensore salterà la partita con l'Atalanta,ma potrebbe tornare a disposizione già per il derby di mercoledì. Decisivi in questo senso saranno gli approfondimenti tra oggi e domani, anche se la volontà di Ranieri pare essere quella di non rischiarlo anticipatamente, considerando la delicatezza dell'impegno infrasettimanale.