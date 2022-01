In casa Sampdoria, uno degli assenti di lungo corso è Mikkel Damsgaard. Il centrocampista blucerchiato, fuori dal 3 ottobre, rischia di rimanere out ancora a lungo. Il rischio, addirittura, è quello di considerare finita la stagione del talentino danese, atteso proprio in questo campionato dalla consacrazione in Serie A.



Secondo Il Secolo XIX ​il fantasista non sta riuscendo a liberarsi del dolore al ginocchio che lo ha costretto all'intervento di artroscopia per pulire l’articolazione. Lo staff sanitario doriano è in apprensione per le sue condizioni, e pure per il suo rientro, previsto nella migliore delle ipotesi attorno a marzo o aprile, nella peggiore invece il campionato potrebbe considerarsi concluso.



L'infiammazione alla giuntura gli sta creando forme di artrite a comparsa, l’equipe medica della nazionale danese, a stretto contatto con i colleghi blucerchiati, vorrebbe un nuovo ciclo di terapie con la speranza che siano risolutive. Non è escluso neppure un rientro di Damsgaard in Italia, per sottoporlo alla visita di uno specialista in reaumatologia.