Sampdoria, infortunio Darboe: problema muscolare

Mancano poche ore alla partita che vale una stagione, per la, e il club blucerchiato si trova già a Palermo da ieri pomeriggio. Sull'aereo che il Doria ha preso dall'aeroporto Colombo di Genova si trovava anche Ebraima, nonostante un infortunio che di fatto dovrebbe aver concluso la stagione del centrocampista gambiano. Il giocatore scuola Roma era uscito acciaccato dalla partita con il Catanzaro, per via di un pestone, nei giorni scorsi aveva lavorato a parte ma si pensava che potesse recuperera per la sfida del Barbera. In realtà si sarebbe presentato un nuovo problema.

Secondo Il Secolo XIX infatti i play off di Darboe potrebbero essere di fatto finiti qui. Stando al quotidiano il giocatore avrebbe accusato un problema muscolare durante la seduta di mercoledì. Si tratterebbe dell'ennesimo infortunio muscolare in questa stagione dannata per la Sampdoria, questa volta ad essere interessato sarebbe ile ciò significherebbe dire addio ad eventuali altri match. Pirlo comunque ha deciso di convocare Darboe, alla pari di Murru e Girelli: sono tutti indisponibili, ma hanno viaggiato ugualmente con la squadra per stare vicino ai compagni e fare gruppo. In Sicilia non c'è Pedrola: è in attesa dell'esito degli esami svolti qualche giorno fa con il professor Lempainen.