La Sampdoria ieri durante la gara con la Juventus è stata obbligata ad una doppia sostituzione. A lasciare il terreno di gioco tra le fila dei blucerchiati sono stati prima Fabio Depaoli e poi Nicola Murru, entrambi per infortunio. Depaoli si è accasciato a terra al 5' del secondo tempo dopo un intervento. Il laterale ha accusato un forte dolore alla caviglia dove aveva patito recentemente una distorsione, evidentemente non ancora smaltita.



Anche Murru ha chiesto di essere sostituito alla mezz'ora della ripresa. Per il sardo non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma soltanto di una forte contusione al ginocchio. L'ex Cagliari si è seduto in panchina, ha applicato una vistosa fasciatura e del ghiaccio. Oggi sia Murru che Depaoli verranno valutati ulteriormente nel corso dell'ultimo allenamento pre sosta natalizia. La Samp poi tornerà a Bogliasco venerdì 27 dicembre per la ripresa degli allenamenti.