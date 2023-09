Un nuovo infortunio ha colpito la Sampdoria, martoriata in questa stagione da numerosi problemi fisici. Il giocatore interessato è Fabio Depaoli, che è stato costretto ad issare bandiera bianca durante la partita con il Parma. L'inizio di stagione è stato davvero sfortunato per l'esterno blucerchiato, che nel primo match si era procurato una sublussazione alla spalla. L'ex Verona ha stretto i denti sino a domenica, giocando infortunato ma rimediando un altro infortunio, questa volta alla gamba.



Gli esami hanno evidenziato evidenziato una lesione muscolare alla gamba sinistra, quindi Depaoli dovrà rimanere a riposo. L'esterno salterà sicuramente la prossima partita con il Como e l'impegno casalingo con il Catanzaro, ma è verosimile pensare che non prenderà parte anche alla partita con l'Ascoli, arrivando almeno alla sosta per le nazionali senza forzare.