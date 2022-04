La Sampdoria, in vista della partita di Bologna, molto probabilmente dovrà fare i conti con due assenze piuttosto importanti. Ci sono infatti brutte sensazioni in merito ai recuperi di Albin Ekdal e Andrea Conti, entrambi costretti a lavorare a parte in questi giorni.



Sia il centrocampista svedese che l'esterno italiano sono alle prese con degli affaticamenti muscolari. Ekdal in particolare a causa della fascite plantare ha dovuto saltare la partita con la Nazionale svedese, mentre Conti sta provando da qualche tempo a smaltire un altro acciacco. Difficilmente il terzino e il mediano partiranno per Bologna.