La rifinitura di questa mattina per la Sampdoria sarà decisiva per comprendere le condizioni di un perno della formazione blucerchiata, ossia Albin Ekdal. Il centrocampista è tornato non in buone condizioni dagli impegni con la Svezia, come era già successo in passato, e non ha giocato contro il Cagliari.



Ora il mediano potrebbe riposare ancora contro lo Spezia. Lo svedese sta patendo un fastidio all'adduttore, e si capirà soltanto dalla seduta di questa mattina se Ekdal potrà almeno entrare nell'elenco dei convocati di D'Aversa.