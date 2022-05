Piove sul bagnato in casa Sampdoria, in una squadra già martoriata dagli infortuni. Ad aggiungersi all'elenco degli indisponibili in vista della sfida con la Lazio, per i blucerchiati, sarà infatti anche Albin Ekdal. Dopo lo stop di Sensi, quindi, arriva un'altra brutta tegola per i doriani.



Durante l'allenamento di ieri lo svedese, già acciaccato, ha iniziato a zoppicare vistosamente già dal riscaldamento, ed è stato costretto a lasciare il campo. La sua presenza con la Lazio, quindi, è a forte rischio, a meno che lo staff sanitario non decida di proseguire con le infiltrazioni, a cui Ekdal era stato sottoposto pre derby.