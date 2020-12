Gli esami e gli approfondimenti fatti dalla Sampdoria nei confronti del suo difensore Alex Ferrari hanno dato l’esito temuto. Il centrale blucerchiato, impiegato terzino per alcune partite a causa dell’assenza di un sostituto per Bartosz Bereszysnki, anche lui infortunato, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo soli 7 minuti nel match contro il Crotone.



Il problema, connesso forse anche all’elevato impiego di Ferrari appena rientrato dall’infortunio, ma forzato a causa dell’assenza di alternative nel reparto, specialmente sulle corsie, pare essere legato ad uno stiramento che terrà il giocatore lontano dal campo sino a fine gennaio. L’obiettivo della Samp è quello di recuperare Bereszynski in vista della partita di Roma del 3 gennaio.