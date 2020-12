Oltre alla situazione di Bereszynski e Augello, la Sampdoria alla ripresa degli allenamenti dovrà soppesare con attenzione pure le condizioni di Manolo Gabbiadini, uscito anzitempo dalla partita con il Milan. Il problema dell'attaccante ha subito fatto rizzare le antenne ai blucerchiati, anche perché il giocatore era al rientro da titolare per la prima volta in stagione.



Ranieri nel post partita ha parlato in questi termini delle sue condizioni: "Gabbiadini ha risentito il dolore che lo ha condizionato nella prima parte di campionato" ha detto il tecnico "Speriamo che il riposo lo aiuti". Gabbiadini verrà valutato alla ripresa, in attesa che il dolore si riassorba.