La Sampdoria rimane in apprensione per le condizioni fisiche di Manolo Gabbiadini, affetto da tempo da un dolore alla parte alta dell'adduttore. Si tratta di un'infiammazione che l'attaccante blucerchiato si trascina dietro addirittura dalla preparazione, e non gli consente di allenarsi con regolarità.



Per questo motivo oggi, scrive La Repubblica, Gabbiadini si sottoporrà ad una visita specialistica. Gli esami strumentali sperano di escludere una punta d'ernia, che di fatto costringerebbe il giocatore a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Quest'ultima è un'opzione che la Samp vorrebbe escludere, e soltanto in seguito alla visita verrà presa una decisione definitiva sulla scelta da intraprendere.