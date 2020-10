Ancora niente gruppo per il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto, infortunatosi nei giorni precedenti alla sfida dei blucerchiati con la Fiorentina. Il problema fisico ha costretto il giocatore ex Udinese a saltare non solo la partita con i viola, ma anche a rinunciare alla convocazione della sua Nazionale per il trittico di gare contro Cipro, Israele e Scozia, valide per la Nations League.



Anche questa mattina, nel corso dell'allenamento di Bogliasco, Jankto è stato costretto a svolgere lavoro specifico sul campo. Il problema è legato all'adduttore della coscia destra, non dovrebbe trattarsi di un infortunio di grave entità ma resta in dubbio la sua presenza per l'impegno di sabato prossimo con la Lazio.