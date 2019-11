Uno dei cambi operati da mister Ranieri ieri nel secondo tempo della partita tra la Sampdoria e la Spal ha visto protagonista Jakub Jankto. L'esterno ceco è stato infatti costretto a lasciare il terreno di gioco attorno al 75' minuto, dopo essersi accasciato a terra. Il giocatore ex Udinese è poi uscito dal campo dolorante, lasciando spazio ad Augello, toccandosi la coscia destra.



Inizialmente si pensava a dei crampi ma secondo Sampnews24.com potrebbe trattarsi anche di problemi muscolari, fatto che lo metterebbe a rischio per domenica prossima. Le condizioni di Jankto verranno comunque valutate domani, quando la Samp si ritroverà al Mugnaini per preparare la sfida con l'Atalanta.