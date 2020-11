Quello che sembrava un problema di poco conto in realtà rischia di tenere l'attaccante della Sampdoria Keita Baldé lontano dal campo ancora piuttosto a lungo. Il giocatore blucerchiato, infortunatosi dopo il derby, potrebbe rientrare in campo soltanto a fine dicembre, quindi ad oltre 40 giorni dal problema muscolare accusato lo scorso 3 novembre.



Ad annunciarlo è stato lo stesso Claudio Ranieri in conferenza stampa: "Si sta curando, credo che farà in tempo per giocare gli ultimi giorni di dicembre" ha detto il tecnico blucerchiato. Keita salterà quindi Bologna, derby e Torino. In seguito il Doria fronteggerà Milan, Napoli, Verona e Crotone prima del Sassuolo che concluderà il 2020 il 23 dicembre. Difficile ipotizzare se l'ex Inter potrà essere impiegato per queste gare, o invece il suo rientro slitterà addirittura alla prima partita dopo la sosta natalizia, il 3 gennaio a Roma in casa dei giallorossi.



Sino ad oggi, l'esperienza di Keita alla Sampdoria non è stata particolarmente fortunata: il nazionale senegalese ha disputato complessivamente 59 minuti in questa Serie A, spalmati su tre apparizioni complessive, e lo score rischia di rimanere piuttosto basso almeno sino a Natale.