La Sampdoria domani affronterà l'Hellas Verona (emergenza Coronavirus permettendo) con due defezioni piuttosto importanti. A mancare saranno Morten Thorsby e Karol Linetty, entrambi acciaccati. Thorsby è in sofferenza da un paio di settimane, tanto da non essere aggregato ai convocati neppure per la trasferta di Milano. Linetty invece si è fatto male domenica, nella partitella in famiglia disputata dai blucerchiati in sostituzione di Inter-Samp.



A confermare l'assenza dei due giocatori è stato lo stesso Ranieri in conferenza stampa: "Non ci saranno", ha ammesso il mister, che dovrà procedere alla sostituzione di due delle pedine più importanti di questa stagione. Thorsby sta trascinando da qualche tempo un fastidio al ginocchio, mentre per Linetty inizialmente si pensava ad una forte botta, mentre secondo Il Secolo XIX il suo forfait sarebbe dovuto ad alcuni acciacchi muscolari.