In questi ultimi giorni dell'anno c'è una situazione in casa Sampdoria che va seguita con estrema attenzione, ed è quella relativa ad Estanis Pedrola. Il gioiellino blucerchiato si era infortunato dopo mezz'ora di gioco con il Catanzaro, il 1° ottobre. Lo staff aveva dato l'ok per il suo rientro dopo tre settimane, con il Cosenza, ma aveva accusato una recidiva al bicipite femorale della coscia destra dopo solo 27 minuti. Da lì è iniziato il calvario: nuovo stop e giocatore sfiduciato e depresso, che aveva chiesto di tornare in Spagna a curarsi. La proposta era stata ovviamente accolta dalla Samp.



Pedrola attualmente sta proseguendo il suo recupero in una struttura specializzata di sua fiducia, ma al momento attorno a lui regna il silenzio. Non sono state comunicate tempistiche in merito al recupero che lo sta bloccando da tre mesi, e la trasferta di Venezia del 14 gennaio sembra per il momento soltanto una chimera. Il rientro potrebbe slittare ancora, probabilmente a febbraio, e secondo Il Secolo XIX il Barcellona, proprietario del cartellino, sarebbe preoccupato dal protrarsi di questa situazione e si starebbe interessando al caso per avere spiegazioni.