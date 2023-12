Ancora niente Estanis Pedrola per la Sampdoria. Il gioiellino blucerchiato, dopo un avvio folgorante in Serie B, con 3 gol in 9 presenze, è fuori per infortunio sostanzialmente da oltre due mesi. Il primo problema è datato 1 ottobre: dopo 30 minuti con il Catanzaro, lo spagnolo era stato costretto a chiedere il cambio per una noia muscolare. Il talentino proveniente dalla Cantera del Barcellona aveva saltato la gara successiva, con l'Ascoli, ed era stato impiegato da Pirlo negli ultimi 27 minuti del successivo match contro il Cosenza. Lì la nuova ricaduta, da quel giorno è cominciato un iter di recupero che però non ha ancora dato i frutti sperati.



Inizialmente, la Samp aveva fatto trapelare la possibilità di riavere Pedrola dopo la sosta, già con lo Spezia. Il ragazzo classe 2003 però ha saltato la sfida con i bianconeri, e pure le successive (Brescia e Lecco). Ieri Pedrola è volato in Spagna per un consulto medico che, fa sapere il club, era programmato e previsto. Però,a prescindere dall'esito della visita, resta grande cautela in merito al suo rientro. Il ritorno in campo slitterà ancora, per il momento a data da destinarsi.