Sampdoria, infortunio Pedrola: nuova lesione, stagione finita

La sfortuna continua ad accanirsi su Estanis, e di conseguenza sulla. Salvo colpi di scena infatti la stagione del talentino spagnolo, in pieno recupero dopo il calvario iniziato ad ottobre, si può considerare terminata con Sampdoria-Reggiana. Verso la fine dell'incontro il calciatore, lanciato a rete da un assist di Esposito, al momento dell'ingresso in area si è accasciato a terra, toccandosi il flessore della coscia destra, ancora il dannato muscolo che lo ha tenuto fermo oltre sei mesi.La sensazione è stata subito di un problema grave anche per la reazione di Pedrola, letteralmente sconfortato e consolato da compagni e avversari, mentre è calato il gelo su Marassi. Il ragazzo classe 2003, che vedeva la fine dell'incubo dopo il serio problema fisico superato a fatica con cure a Barcellona e in Italia, pregustava il gol che avrebbe sancito la fine del percorso, e invece dovrà fare i conti con una nuova

Gli esami hanno infatti evidenziato una. Oggi Pedrola si sottoporrà ad un controllo con il professor Combi, il professionista di Mapei a cui Manfredi ha affidato l'area sanitaria, ma la sua stagione si può considerare finita. Il ragazzo ha già iniziato le cure, perchè visto il tipo di infortunio e la recidiva, è cruciale guarisca completametne in vista della prossima stagione.