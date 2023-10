La sfortuna continua ad accanirsi sulla Sampdoria, specialmente a livello di infortuni muscolari. A preoccupare adesso i blucerchiati sono le condizioni di Estanis Pedrola, esterno spagnolo tornato in campo dopo la lesione rimediata pre sosta. L'ex Barcellona ieri, ha disputato circa mezz'ora di gioco ma, in pieno recupero, dopo una botta ricevuta da Viviani, si è immediatamente toccato dietro alla coscia ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.



La sensazione immediata, confermata anche dalle parole di Pirlo nel post gara, è stata quella di una ricaduta. Serviranno nuovi esami, programmati nelle prossime ore, ma un po' di preoccupazione trapela. Preoccupazione aumentata anche dalla faccia di Pedrola al momento dell'uscita dal campo, quasi in lacrime. L'infortunio sembrerebbe riguardare ancora il bicipite femorale della coscia destra, già provato dopo il Catanzaro.