La notizia dell'indisponibilità di Fabio Quagliarella per la partita a Milano contro l'Inter ha colto abbastanza di sorpresa i tifosi della Sampdoria. Il problema fisico che ha costretto l'attaccante a saltare la sfida con i nerazzurri, però, pareva essere abbastanza fastidioso.



Oggi il numero 27 doriano verrà sottoposto ad alcuni esami per appurare l'entità dell'acciacco. A Quagliarella verrà fatta una risonanza per capire l'entità del problema, che pare essere all'adduttore. Si tratta di un vecchio infortunio per l'attaccante stabiese, come confermato post gara dallo stesso Stankovic.