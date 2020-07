Il trequartista della Sampdoria Gaston Ramirez, ieri uno dei più positivi durante la gara con la Juventus, ha giocato gran parte del match con una vistosa fasciatura alla testa. L'uruguaiano ha rimediato un significativo taglio in uno scontro con il difensore bianconero Danilo, e nel secondo tempo si è dovuto arrendere quando il sangue è tornato a scorrere fuori dal turbante.



Per chiudere la ferita di Ramirez si sono resi necessari quindi ben dieci punti di sutura. Nei prossimi giorni le condizioni dell'ex Bologna verranno valutate, anche se la Samp non vuole legittimamente mettere a rischio il suo trequartista, specialmente a salvezza ampiamente acquisita.