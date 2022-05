La Sampdoria, dopo la sbornia post derby, si ritrova a fare i conti con l'infermeria e con le brutte notizie che arrivano dal fronte Stefano Sensi. Il centrocampista blucerchiato, di proprietà dell'Inter, si è infatti fermato ieri e non si è allenato con i compagni, come aveva fatto anche alla vigilia del match con il Genoa, per via di un infortunio. Il giocatore, a causa di un risentimento muscolare, si è sottoposto soltanto a semplice terapie e ad una seduta di fisioterapia.



Il problema fisico di Sensi lo costringerà a saltare di sicuro la sfida con la Lazio, ma non è tutto. Il ragazzo verrà sottoposto oggi ad un approfondimento diagnostico a Roma, per valutare l'entità del problema. Le sensazioni però secondo La Repubblica non sono buone. Se verrà confermata una lesione, o comunque un infortunio abbastanza importante, Sensi sarà costretto a saltare anche la sfida con la Fiorentina e il successivo impegno a Milano contro l'Inter, considerando di fatto finita la sua stagione.