Ieri, per la prima volta da parecchio tempo, l'attaccante della Sampdoria Ernesto Torregrossa è tornato a svolgere parte della seduta di lavoro con i compagni. La punta blucerchiata, unico acquisto di gennaio, si è infortunata il 25 febbraio scorso dopo aver giocato soltanto 9 minuti con la Lazio. In precedenza, l'ex Brescia aveva saltato il match con la Fiorentina per un affaticamento muscolare. In sostanza, Torregrossa non è a disposizione della Samp dal 7 febbraio, quando ha giocato titolare con il Benevento.



Lo stop, inizialmente ipotizzato per tre giornate, si è rivelato più lungo di quanto ventilato. Il numero 9 blucerchiato ha già saltato quattro partite, contro Atalanta, Genoa, Cagliari e Bologna, e quasi certamente non prenderà parte neppure alla prossima gara, avversario il Torino. Il suo parziale rientro in gruppo potrebbe essere propedeutico ad una convocazione pur sapendo di non poter scendere in campo. E' una tattica che Ranieri ha attuato spesso in stagione. Torregrossa potrebbe essere arruolabile per l'incontro interno contro il Milan, dopo la sosta per le nazionali, in programma il 3 aprile.