Sampdoria, infortunio Tutino: il rientro dipende dalla visita di lunedì. Le possibili date

Gennaroè vicino al ritorno in campo dopo oltre due mesi di stop a causa della frattura del malleolo mediale. L'attaccante dellasi è operato lo scorso 21 gennaio e sta seguendo il percorso di riabilitazione con l'obiettivo di tornare disponibile per il rush finale della stagione.Lunedì sarà una giornata chiave per il recupero del giocatore: Tutino si sottoporrà a unadecisiva con la dottoressa Giulia Favilli, la stessa che lo ha operato. L'esame servirà a stabilire se l'attaccante blucerchiato potrà riprendere a correre e calciare, primo passo fondamentale per il rientro in gruppo.

Se il responso sarà positivo, il numero 9 della Samp potrebbeper la trasferta contro lo Spezia. In alternativa, il suo ritorno potrebbe slittare alla gara casalinga contro il Cittadella del. In ogni caso, Tutino non sarà immediatamente al massimo della forma: servirà un periodo di rodaggio per ritrovare la condizione ottimale, con un recupero pieno attesoovviamente se i tempi di recupero saranno confermati e se l'esito della visita sarà positivo. Il suo rientro potrebbe essere un'arma preziosa per la Sampdoria nelle ultime decisive partite di campionato, con i blucerchiati che puntano a chiudere la stagione con la salvezza diretta.