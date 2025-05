Sampdoria, infortunio Tutino: oggi un'altra operazione, il punto

Getty Images

Nuovi sviluppi per Gennaro: l'attaccante della, già fermo da gennaio per un grave infortunio alla caviglia, verrà sottoposto oggi a unDopo lariportata a metà gennaio nella gara contro il Cesena e l’operazione effettuata il 21 dello stesso mese, il recupero sembrava procedere secondo i piani, con l'obiettivo dichiarato di un rientro tra fine aprile e inizio maggio. Ma a metà aprile il percorso si è complicato: undi natura diversa ma sempre localizzato alla stessa caviglia, ha messo in discussione il cronoprogramma e reso necessarie nuove valutazioni mediche.

La decisione è arrivata in questi giorni:. Nessuna fretta, dunque, e massima prudenza per un giocatore che la Sampdoria ha pagato tanto ma che è rimasto a disposizione dei blucerchiati soltanto per sei mesi. Il nuovo obiettivo è chiaro: farsi trovare pronto per il ritiro estivo e lasciarsi alle spalle mesi difficili.L’assenza di Tutino ha inevitabilmente inciso sulle rotazioni offensive blucerchiate. Per far fronte all’emergenza e garantire almeno una soluzione in più in attacco, lo staff tecnico ha deciso di reintegrare Fabio, inizialmente messo fuori dal progetto tecnico a gennaio. Una scelta dettata anche dalla necessità, che ha riportato in gruppo un giocatore d’esperienza in un momento delicato della stagione. Ora, con la stagione praticamente chiusa per Tutino, l’attenzione si sposta tutta sulla riabilitazione, da affrontare con la giusta calma per tornare al meglio.