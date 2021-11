A Genova, sponda, in tanti si interrogano sulla condizione del centrocampista Ronaldo, oggetto misterioso praticamente da due anni. La scorsa stagione, il mediano inglese era in prestito al Verona, con cui però ha collezionato soltanto 4 presenze complessive. Colpa (anche) della sfortuna, perché l'ex Leeds si era infortunato per la prima volta a fine ottobre, a causa di una lesione aldella coscia sinistra. Quindici partite saltate. Poi, una volta vicino al rientro, ecco il nuovo problema, ancora in allenamento, ancora al bicipite femorale, ma della coscia destra.Rientrato a Genova, la Samp aveva deciso di cederlo e il suo agente Busardò aveva recapitato a Corte Lambruschini un'offerta per ilpiù bonus allo, Championship inglese. Vieira aveva anche trascorso una mini quarantena in un hotel oltremanica, ma alle visite l'affare era saltato, a causa di una cicatrice di una lesione muscolare, scrive Il Secolo XIX. Oltretutto lo Sheffield aveva bisogno di un giocatore pronto da subito. A quel punto il numero 14 era tornato a Bogliasco ma, ad un passo dal rientro, nuovo stop.L'infortunio che lo sta tenendo lontano dal gruppo ormai dall'estate pare essere una, un ossicino importante dell'arto su cui non si può intervenire chirurgicamente, quindi senza poter accorciare i tempi. Il rientro dovrebbe avvenire lunedì, l'obiettivo è quello di tornare almeno tra i convocati. Dopo il rientro, Vieira potrebbe essere ceduto in prestito per recuperare valore. Su di lui 'pesa' la valutazione. A suo tempo, il classe 1998 era stato pagato 7 milioni e 350mila euro, impensabile ad oggi non realizzare una minusvalenza con la sua cessione.