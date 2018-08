Lavaglia il mercato alla ricerca di un colpo da piazzare negli ultimi giorni di mercato. I blucerchiati valuteranno con attenzione le condizioni di Fabio Quagliarella, prima di decidere che genere di investimento fare per quanto riguarda l'attacco. Al di là delle voci su Saponara , infatti, la Samp ragiona anche su un possibile innesto in avanti.Il nome Robertosembra decisamente complicato, anche a causa della valutazione che ne fa il Napoli, ritenuta eccessiva dai blucerchiati. Lo stesso problema che da Corte Lambruschini riscontrano per M'Bayedel Torino. I granata chiedono 14 milioni per il calciatore, cifra che la Samp attualmente non vuole investire in un reparto dove può già contare su Quagliarella, Kownacki, Defrel e eventualmente Caprari.Il gradimento doriano invece resta sempre piuttosto alto per Dimitri, attaccante classe 1997 del. Lo svizzero ha un profilo che logicamente ingolosisce la Samp: giovane, promettente, può crescere senza pressioni eccessive sulla strada tracciata da Kownacki e prima ancora da Schick, e la sua attuale valutazione non sembra neppure eccessivamente fuori portata.