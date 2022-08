Sono ufficialmente iniziate le visite mediche di Filip Djuricic con la Sampdoria. Il giocatore ex Sassuolo è arrivato a Genova, nella consueta clinica del capoluogo utilizzata come base da Corte Lambruschini, attorno alle 9.20 per sottoporsi agli esami strumentali del caso.



In seguito alle visite, il calciatore verrà ufficializzato dal club doriano. Alcune indiscrezioni parlano anche di un numero di maglia già scelto: Djuricic potrebbe prendere il numero 7 sulla divisa blucerchiata.