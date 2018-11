Il duello a distanza tra Inter e Juventus prosegue senza esclusione di colpi. L'arrivo di Marotta a Milano darà nuova linfa alla rivalità di lungo corso tra bianconeri e nerazzurri, che da sempre si sfidano anche a colpi di calciomercato. Paradossalmente a giovare di questa situazione potrebbe essere però pure la Sampdoria, grazie al suo gioiello Joachim Andersen. La prima società a muoversi per il centrale danese è stata l'Inter. Ausilio ha da tempo preso contatti sia con la dirigenza di Corte Lambruschini che con l'entourage che cura gli interessi del difensore classe 1996. La Samp valuta Andersen almeno 30 milioni, e i due club hanno parlato di un darà nuova linfa alla rivalità di lungo corso tra bianconeri e nerazzurri, che da sempre si sfidano anche a colpi di calciomercato. Paradossalmente a giovare di questa situazione potrebbe essere però pure la, grazie al suo gioiello Joachim. Ausilio ha da tempo preso contatti sia con la dirigenza di Corte Lambruschini che con l'entourageche cura gli interessi del difensore classe 1996., e i due club hanno parlato di un possibile inserimento nella trattativa anche di Emmers , giovane centrocampista prodotto del vivaio dell'Inter. Sia la trattativa Andersen che quella legata a Emmers comunque sarebbero operazioni per giugno, non per gennaio.

Ora però, secondo La Gazzetta dello Sport,, che avrebbe chiesto informazioni alla Samp in merito allo stato delle varie trattative per Andersen. Da Corte Lambruschini avrebbero fatto sapere ai bianconeri di avere parecchie richieste e numerosi abboccamenti per il calciatore.l'Pure ilperò tempo fa aveva inviato osservatori al Ferraris, per monitorare la crescita del doriano. La corsa all'oro della Samp, insomma, è appena partita. L'Inter sfida la Juventus, anche su Andersen: e chissà che i blucerchiati non possano giovare da questo duello al vertice.Gli affari tra Juventus e Sampdoria però potrebbero estendersi ulteriormente. L'obiettivo sarebbe quello di strappare alla fitta concorrenza estera il baby gioiello argentino Leonardo. Si tratta di un difensore centrale classe 1999 di proprietà del Boca Juniors, considerato uno dei talenti più scintillanti della sua generazione, finito anche nel mirino del Barcellona. I catalani avrebbero già formulato due proposte al Boca: la prima da 5,5 milioni di dollari, la seconda da 10. Entrambe le offerte però sarebbero state rispedite al mittente dal club argentino.In Italia invece Balerdi è stato accostato alla Roma e alla Juventus. I bianconeri starebbero predendo in considerazione l'idea di acquistarlo cercando contemporaneamente una società di Serie A a cui girarlo, e secondo Il Secolo XIX Paratici avrebbe valutato anche la. Eventualmente però si tratterebbe di un'operazione da imbastire per giugno, perchè al momento il Doria non ha libera alcuna casella per giocatori extracomunitari.