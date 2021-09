La Sampdoria che domenica affronterà l'Inter dovrà fare i conti con parecchie indisponibilità. Saranno con tutta probabilità addirittura cinque i giocatori blucerchiati costretti a dare forfait per la sfida con i nerazzurri. Tre sono infortunati di lungo corso, ossia Manolo Gabbiadini, Ronaldo Vieira, e Ernesto Torregrossa. I primi due sono alle prese con i rispettivi programmi di recupero, mentre il centravanti sta provando a recuperare in tempo per rientrare almeno nell'elenco dei convocati.



Situazione simile anche per Nicola Murru, alle prese con acciacchi da alcuni giorni a questa parte. Sarà comunque difficile vedere Torregrossa e Murru nel listone domenica, così come sarà difficile la convocazione di Ekdal, dopo il risentimento alla schiena patito in Nazionale. La sosta e la convocazione con la rappresentativa della Polonia hanno causato qualche problema pure a Bartosz Bereszynski, infortunatosi in partita e forse costretto allo stop con l'Inter.