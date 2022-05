L'allenatore dellaMarconon fa sconti. Il tecnico blucerchiato si ritroverà suo malgrado coinvolto nella lotta scudetto, ma il tecnico preannuncia una partita 'seria' contro l'Inter, sottolineando anche un aspetto fondamentale nella corsa al titolo: ": con due risultati su tre vince il tricolore. Nessuno regala nulla ma è in grande condizione psico-fisica contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo" ha detto il mister doriano.L'obiettivo della Samp è concludere la stagione con una bella partita, senza regalare nulla ai nerazzurri:. Un calciatore deve essere contento di giocare queste gare, giocare a San Siro con 75mila persone è uno spettacolo non so quante volte ti capita: non credo ci sia partita migliore. Se non godo di robe così devo cambiare mestiere. Siamo salvi e con una buona condizione fisica, visto che fino a 7 giorni fa eravamo nel pieno della lotta. C'è la situazione ideale per fare una bella gara. Certo, le differenze ci sono, dovremo ridurle, mascherarle.Giampaolo la settimana scorsa aveva chiesto ai giocatori di non concentrarsi sui risultati della lotta salvezza: "Ho tenuto fede a quanto detto ai calciatori, non avevo guardato nessuna partita per non disperdere energie.. Ho pensato che avevamo raggiunto l'obiettivo più importante e ai tanti che lavorano dietro le quinte". Il mister, riporta Il Secolo XIX, affronterà la sfida "Con i calciatori schierati nelle ultime settimane, ne ho il dovere ma darò a qualcuno una soddisfazione per il comportamento avuto in settimana. Ci sono stati momenti difficili, ma non ho mai pensato che non ce la potessimo fare. Le mie vittorie nei derby? Nell'avvicinamento bisogna alleggerire la tensione. Il derby a Genova è un evento bello da vedere non solo per i genovesi. Ma prima o poi si rifarà"Giampaolo chiude con una battuta sul futuro di Quagliarella: "ma lui sta molto bene fisicamente e mentalmente. Alla Samp ha scritto una sua pagina di storia, è stato capocannoniere davanti a Ronaldo"