L'affluenza domenica, in occasione della partita tra, in programma alle 12.30 al Ferraris, sarà leggermente maggiore rispetto alla prima giornata di campionato contro il Milan. Sono più diinfatti i biglietti staccati per la gara, nonostante la decisione degli Ultras blucerchiati di non entrare in segno di protesta. Ci sarà però una grande percentuale di tifosi dell'Inter allo stadio secondo La Repubblica. Il settore ospiti, infatti, è andatoin pochissimo tempo e i tifosi nerazzurri verranno ospitati nella Gabbia lato Gradinata Nord.