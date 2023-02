Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Sampdoria-Inter, ultima gara del 22esimo turno di Serie A:



MARESCA

ROSSI M. – ROSSI C.

IV: FELICIANI

VAR: DOVERI

AVAR: PAGANESSI



Primo tempo



4' - Conclusione di Lautaro su spunto di Darmian, tiro centrale, ma si lamenta il laterale per un presunto fallo in area di Murillo.