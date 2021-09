Dopo tre anni da quel famoso Inter-Juve e la mancata espulsione di Miralem Pjanic che ha causato grandi polemiche, Daniele Orsato torna ad arbitrare i nerazzurri in occasione del lunch match della terza giornata in casa della Sampdoria. Gli assistenti saranno Peretti e Pagliardini, Baroni quarto uomo, Nasca e Gallatini al Var.



Qui sotto tutti gli episodi da moviola, minuto per minuto



21' - Giallo per Brozovic che entra in ritardo su Candreva sulla fascia sinistra.



18' - Leggero tocco di Colley sul viso di Lautaro che cade a terra al limite dell'area. Proteste blucerchiate per la decisione di Orsato che fischia il calcio di punizione dal quale arriva il gol di Dimarco.