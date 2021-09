Lo stadio Luigi Ferraris, per Sampdoria-Inter, sarà in larga parte popolato dai tifosi nerazzurri. La vendita dei tagliandi riservata ai blucerchiati infatti procede a rilento, e ad oggi sono soltanto 4.000 circa i biglietti acquistati, contro i 14.000 messi a disposizione dal club.



Due i motivi principali: uno è legato alla posizione dei gruppi di sostenitori organizzati, che hanno deciso da tempo di non entrare allineandosi allo slogan ‘O tutti o nessuno’, relativo alla questione Green Pass e limitazioni, l’altro invece è legato al caro biglietti. I prezzi, 20 euro in Gradinata e 40 nei Distinti, circa il doppio rispetto all’ultima stagione pre Covid, sembrano aver scoraggiato una fetta del pubblico. Anche l'orario della partita, domenica ore 12.30, può aver influito.



Viceversa, l’Inter viaggia sulle ali dell’entusiasmo. I tagliandi per la cosiddetta ‘Gabbia’ riservata agli ospiti sono andati esauriti, e i nerazzurri allo stadio saranno circa 1000.