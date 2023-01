Le dichiarazioni rilasciate ieri da Gonzalo, che ha detto di non essere pagato da mesi , non sono piaciute alla. Il club blucerchiato infatti ha registrato le frasi del suo ex centrocampista, appena trasferitosi al Getafe, in maniera piuttosto stupita.La società viene dipinta come ''. Questo perché da anni, per la precisione dai tempi di Garrone, lo stipendio ai calciatori viene corrisposto. La posizione di Corte Lambruschini è chiara: Villar, arrivato a Genova l'8 agosto, ha ricevutoil pagamento dei mesi di agosto e settembre.Per versare la nuova trimestralità, ossia ottobre novembre e dicembre, il club avrà come scadenza ultima il. Bisogna ricordare che il mancato pagamento degli stipendi comporterebbe penalizzazioni in classifica, penalizzazioni che ad oggi la Samp non ha mai avuto.