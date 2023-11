Intervento riuscito per Fabio Borini: l'attaccante della Sampdoria, infortunatosi con lo Spezia, proprio oggi in Finlandia è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica a seguito della lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra. L'attaccante domani tornerà in Italia, e inizierà così la riabilitazione.



Nel frattempo a Bogliasco i blucerchiati proseguono il lavoro sugli infortunati. Ieri è rientrato in gruppo Murru, oggi Leonardo Benedetti, Lorenzo Malagrida ed Estanislau Pedrola hanno lavorato in maniera individuale sul campo. In palestra Antonio Barreca e Nicola Ravaglia.