La Sampdoria vista la probabile partenza, forse già a gennaio, di Gaston Ramirez sta pensando ad una soluzione di estro e fantasia per la trequarti. Alla dirigenza blucerchiata, come riporta SerieBnews.com, un profilo che piace tantissimo da tempo è quello di Filippo Falco del Lecce.



Per arrivare all’esterno offensivo salentino la Samp punta a riscattare La Gumina, che non ha convinto i doriani, per 6 milioni di euro e inserirlo in uno scambio alla pari con il giocatore giallorosso, che possiede una valutazione economica simile.