Sampdoria, investitori internazionali con Molango? Il punto

Il nuovo corso della Sampdoria è iniziato ufficialmente ieri sera, con la nomina di Matteo Manfredi come nuovo numero uno di Corte Lambruschini. Il ventesimo presidente della storia della Sampdoria è anche presidente del nuovo CdA, che comprenderà oltre a lui anche Raffaele Fiorella, consigliere e Ceo, e Maheta Mateo Molango come consigliere. Quest’ultimo, professionista stimato nell’ambiente del calcio con numerose collaborazioni in vari ruoli apicali, è forse la figura più interessante.



Molango e Manfredi si sono conosciuti a Londra, confrontandosi spesso di recente. IL nuovo consigliere in passato ha ricopertoil ruolo di chief executive officer del R.C.D. Mallorca, oltre a posizioni in FIFA e nel board della FIFPro, sindacato mondiale dei calciatori. Oggi è chief executive officer dell’associazione calciatori del Regno Unito, la Professional Footballers’ Association.



Molango però secondo Il Secolo XIX vanterebbe alcuni importanti contatti nel mondo della finanza. Addirittura, in passato avrebbe dimostrato interesse per l’acquisto di alcuni club francesi, e la sua presenza nel CdA potrebbe favorire l’ingresso di nuovi investitori internazionali, fondamentali per il futuro della Samp.