La linea verde della Sampdoria, in questa sessione di mercato, è apparsa davvero molto netta. Il club ha preso tanti giovanissimi per la prima squadra, a partire da Girelli, Panada, Pedrola e Lemina, ma anche negli altri settori i blucerchiati sono risultati particolarmente attivi. Ieri poi la dirigenza si è scatenata: la Samp infatti ha preso (o è in procinto di prendere) altri tre profili per rinforzare Primavera e Under 18, da cui si aspettano grandi cose.



Il Doria ha chiuso il trasferimento del terzino Charalambos Georgiadis, classe 2005, che arriva in prestito dal Paok Salonicco. Legrottaglie e staff hanno pescato anche in Svezia, dal Gif Sundsvall, dove hanno individuato Edvin Devic, esterno offensivo del 2006. Non è finita qua: i media polacchi parlano anche di un'offerta al Legia Varsavia per Jan Ziolkowski , difensore sempre 2005. L'idea sarebbe quella di mettere a disposizione dei tecnici rose attrezzate per puntare alla parte nobile della classifica nei rispettivi campionati.