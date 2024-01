Sampdoria, ipotesi risoluzione per un ex Milan

Andrea Conti è uno dei giocatori con l'ingaggio più oneroso in casa Sampdoria, ma il suo impiego in questa stagione non va di pari passo a esso. La società sta pensando di liberarsi del suo contratto viste anche le difficoltà economiche e la necessità di far quadrare i conti. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il club sta pensando alla strada della risoluzione del contratto.