Oltre al nodo che riguarda il portiere titolare della Sampdoria per la stagione 2018/2019, la dirigenza blucerchiata è alle prese anche con alcune valutazioni per quanto riguarda la riserva alle spalle del futuro numero uno doriano. Corte Lambruschini deve decidere se riscattare per 700mila euro Vid Belec, arrivato a gennaio dal Benevento, ma c'è anche un'altra opzione al vaglio della dirigenza.



Secondo Tuttosport la società genovese starebbe pensando di riportare a casa Christian Puggioni, che in inverno ha compiuto il percorso opposto rispetto a Belec. Il portiere ligure, dichiaratamente tifoso doriano, oltre ad essere un professionista affidabile (lo ha dimostrato ampiamente quando è stato chiamato in causa per sostituire Viviano) avrebbe anche un'importante funzione di uomo spogliatoio e di 'tramite' tra squadra e tifoseria. Oltretutto, in vista della 'rivoluzione' estiva ampiamente annunciata, la presenza di un calciatore esperto e ben inserito all'interno del Mugnaini potrebbe rivelarsi fondamentale.